Accueil Le magazine Entretien avec Bernard Stiegler : Le travail à l’âge de l’automatisation généralisée

Entretien

Entretien avec Bernard Stiegler : Le travail à l’âge de l’automatisation généralisée

Qu’est-ce que le travail ? Qu’est-ce que l’emploi ? Dans quelle mesure l’automatisation détruit-elle l’emploi ? Et si l’emploi est, comme l’affirme le philosophe Bernard Stiegler, le « contraire du travail » en son essence, notre nouveau monde numérique peut-il nous permettre de retrouver, mieux de réinventer ce sens perdu du travail ?

Réalisé en avril 2014, cet entretien de plus de 55 minutes entre Bernard Stiegler et Ariel Kyrou a été découpé en 7 modules, à découvrir les uns à la suite des autres, le long de la conversation, ou de façon séparée selon vos préférences :

1. Le « vrai » travail contre l’économie de l’incurie ;

2. Comment l’emploi a peu à peu absorbé le travail ;

3. L’automatisation va définitivement détruire l’emploi ;

4. Vers une économie contributive ne reposant plus sur l’emploi ;

5. Lancer un immense chantier d’analyse de notre économie ;

6. Expérimenter, inventer un nouveau modèle d’économie ;

7. Pour une thérapeutique des technologies du numérique.







1. Le "vrai" travail contre l'économie de l'incurie

2. Comment l'emploi a peu à peu absorbé le travail

3. L'automatisation va définitivement détruire l'emploi

4. Vers une économie contributive ne reposant plus sur l'emploi

5. Lancer un immense chantier d'analyse de notre économie

6. Expérimenter, inventer un nouveau modèle d'économie

7. Pour une thérapeutique des technologies du numérique

Ces vidéos ont été réalisées en partenariat avec le site Culture Mobile dans le cadre de sa rubrique Vision :Vous y trouverez également une vidéo de sept minutes où le philosophe résume son propos, un article subjectif de présentation par Ariel Kyrou ainsi qu’un « cahier PDF feuilletable » où les deux interlocuteurs de cette discussion ont réorganisé, revu et complété leurs propos sous forme écrite.